|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УПАЛ НА 3,4%, ОПТОВЫЙ – НА 7,1%
18:27 22.04.2021
В Гомельской области розничный товарооборот в январе-марте 2021 г составил 1546,9 млн рублей, или 96,6% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,7% розничного товарооборота области, в I квартале 2021 г. составил 1 403,8 млн. рублей, или 97,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В I квартале 2021 г. оптовый товарооборот составил 1948,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,9% к уровню I квартала 2020 г.
Товарооборот общественного питания в I квартале 2021 г. составил 67,9 млн рублей, или 93,8% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2021
Курсы в банках
на 22.04.2021
Конвертация в банках
на 22.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте