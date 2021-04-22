В Гомельской области розничный товарооборот в январе-марте 2021 г составил 1546,9 млн рублей, или 96,6% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,7% розничного товарооборота области, в I квартале 2021 г. составил 1 403,8 млн. рублей, или 97,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В I квартале 2021 г. оптовый товарооборот составил 1948,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,9% к уровню I квартала 2020 г.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2021 г. составил 67,9 млн рублей, или 93,8% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2020 г.