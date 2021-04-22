В январе-марте 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 17,2 млн тонн грузов, или 79,2% к январю-марту 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 6,3 млрд тонно-километров, или 79,2% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-марте 2021 г. воспользовались 55,3 млн человек, или 87% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 376,4 млн пассажиро-километров, или 82,7% к уровню января-марта 2020 г.