В январе-марте 2021 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 7,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 111,6% к уровню января-марта 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 99,4%, в обрабатывающей промышленности – 113,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 114,1% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,3%.

Индекс промышленного производства в марте 2021 г. по сравнению с мартом 2020 г. составил 108,8%, с февралем 2021 г. – 105,2%.

В 6 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за I квартал 2021 г. превысил уровень I квартала 2020 г. Наибольший прирост наблюдался в производстве кокса и продуктов нефтепереработки (на 58,6%); машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 33,7%); химических продуктов (на 10,9%).