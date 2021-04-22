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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 16%
17:44 22.04.2021
В январе-марте 2021 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 7,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 111,6% к уровню января-марта 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 99,4%, в обрабатывающей промышленности – 113,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 114,1% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,3%.
Индекс промышленного производства в марте 2021 г. по сравнению с мартом 2020 г. составил 108,8%, с февралем 2021 г. – 105,2%.
В 6 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за I квартал 2021 г. превысил уровень I квартала 2020 г. Наибольший прирост наблюдался в производстве кокса и продуктов нефтепереработки (на 58,6%); машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 33,7%); химических продуктов (на 10,9%).
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