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ЭКОНОМИКА РБ


С 22 АПРЕЛЯ ПОЕЗДА ИЗ КАЛИНИНГРАДА БУДУТ ДЕЛАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСТАНОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ


17:18 22.04.2021

С 22 апреля поезда из Калининграда будут делать дополнительные остановки на территории Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, вводятся дополнительные остановки для посадки и высадки пассажиров на территории Беларуси у следующих транзитных поездов:

№ 30/29 Калининград-Москва – по станциям Сморгонь и Молодечно с возможностью проезда пассажиров на участках Молодечно-Москва и Москва-Сморгонь;

№ 80/79 Калининград – Санкт-Петербург – по станциям Сморгонь, Молодечно, Крулевщизна, Полоцк, Шумилино с возможностью проезда пассажиров на участке Сморгонь – Санкт-Петербург – Сморгонь;

№ 360/359 Калининград-Адлер – по станциям Сморгонь, Молодечно, Борисов с возможностью проезда пассажиров на участке Сморгонь-Адлер-Сморгонь.

Осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Беларуси и Российской Федерации.

В БЖД напомнили, что граждане Беларуси при въезде на территорию Российской Федерации обязаны иметь справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее, чем за три дня до даты начала поездки. Исключение составляют дети в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций государства-члена EAЭС при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.

Возвращающиеся в Российскую Федерацию из-за рубежа железнодорожным транспортом граждане РФ должны заполнить анкету на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) до прибытия на территорию Российской Федерации, а по прибытии – пройти в течение трех календарных дней лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результат на ЕПГУ. До получения результатов обязательно соблюдение режима изоляции по месту жительства (пребывания)

При следовании в Беларусь иностранные граждане, достигшие шестилетнего возраста, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, также должны иметь указанный выше медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.
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