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ЭКОНОМИКА РБ


РОСТ ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2021 ГОДА ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 1,4%


17:13 22.04.2021

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-март 2021 г. в текущих ценах составил 4307,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,4% больше к уровню января-марта 2020 г.
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