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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СОСТОИТСЯ 26 АПРЕЛЯ
17:00 22.04.2021
26 апреля 2021 г. состоится 23-й Республиканский онлайн-семинар по актуальным проблемам интеллектуальной собственности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, тема семинара – «Интеллектуальная собственность и МСП. Как коммерциализировать свои идеи».
Проведение онлайн-семинара приурочено к Международному дню интеллектуальной собственности и рассчитано на специалистов по охране и управлению интеллектуальной собственностью предприятий и организаций Республики Беларусь.
Спикерами мероприятия выступят начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Республики Беларусь Дмитрий Крупский, начальник научно-инновационного отдела НИИ ФХП БГУ Юрий Нечепуренко, начальник отдела регистрации и содействия коммерциализации объектов промышленной собственности НЦИС Дмитрий Андриевский, управляющий партнер ООО «БелБренд Консалт», патентный поверенный Валентин Рачковский, патентный поверенный Анна Бушук, ведущий инженер по патентной и изобретательской работе Научно-технологического парка БНТУ «Политехник» Антон Калинин, заведующий отделом патентных документов РНТБ Наталия Сафронова.
В ходе выступлений будут затронуты следующие темы:
«О направлениях и инструментах развития интеллектуального потенциала Беларуси в контексте реализации программно-стратегических документов государства на долго- и среднесрочную перспективу»;
«Интеллектуальная собственность: от идеи до коммерциализации»;
«Введение в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности. Услуги по содействию коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, осуществляемые патентным органом»;
«Малые и средние предприятия. Как коммерциализировать свои идеи. Практические аспекты»;
«Опыт функционирования инфраструктуры по коммерциализации и развитию исследований и разработок на примере технопарка «Политехник»»;
«Патентная информация – инструмент анализа рынка и будущего развития».
Организаторами мероприятия выступают Государственный комитет по науке и технологиям, Национальный центр интеллектуальной собственности и Республиканская научно-техническая библиотека.
Ознакомиться с программой семинара и зарегистрироваться для участия можно здесь.
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