ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СОСТОИТСЯ 26 АПРЕЛЯ


17:00 22.04.2021

26 апреля 2021 г. состоится 23-й Республиканский онлайн-семинар по актуальным проблемам интеллектуальной собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, тема семинара – «Интеллектуальная собственность и МСП. Как коммерциализировать свои идеи».

Проведение онлайн-семинара приурочено к Международному дню интеллектуальной собственности и рассчитано на специалистов по охране и управлению интеллектуальной собственностью предприятий и организаций Республики Беларусь.

Спикерами мероприятия выступят начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Республики Беларусь Дмитрий Крупский, начальник научно-инновационного отдела НИИ ФХП БГУ Юрий Нечепуренко, начальник отдела регистрации и содействия коммерциализации объектов промышленной собственности НЦИС Дмитрий Андриевский, управляющий партнер ООО «БелБренд Консалт», патентный поверенный Валентин Рачковский, патентный поверенный Анна Бушук, ведущий инженер по патентной и изобретательской работе Научно-технологического парка БНТУ «Политехник» Антон Калинин, заведующий отделом патентных документов РНТБ Наталия Сафронова.

В ходе выступлений будут затронуты следующие темы:

«О направлениях и инструментах развития интеллектуального потенциала Беларуси в контексте реализации программно-стратегических документов государства на долго- и среднесрочную перспективу»;

«Интеллектуальная собственность: от идеи до коммерциализации»;

«Введение в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности. Услуги по содействию коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, осуществляемые патентным органом»;

«Малые и средние предприятия. Как коммерциализировать свои идеи. Практические аспекты»;

«Опыт функционирования инфраструктуры по коммерциализации и развитию исследований и разработок на примере технопарка «Политехник»»;

«Патентная информация – инструмент анализа рынка и будущего развития».

Организаторами мероприятия выступают Государственный комитет по науке и технологиям, Национальный центр интеллектуальной собственности и Республиканская научно-техническая библиотека.

Ознакомиться с программой семинара и зарегистрироваться для участия можно здесь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2021
валюта курс
EUR 3.1209
USD 2.5980
RUB 3.3814
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1253 +0.0044
USD 2.5947 -0.0033
RUB 3.3951 +0.0137
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1150 3.1200
USD 2.5900 2.5950
RUB 3.3900 3.3970
подробнее

Конвертация в банках
на 22.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2000 1.2040
EUR/RUB 91.7500 92.0500
USD/RUB 76.3000 76.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте