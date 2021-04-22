26 апреля 2021 г. состоится 23-й Республиканский онлайн-семинар по актуальным проблемам интеллектуальной собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, тема семинара – «Интеллектуальная собственность и МСП. Как коммерциализировать свои идеи».

Проведение онлайн-семинара приурочено к Международному дню интеллектуальной собственности и рассчитано на специалистов по охране и управлению интеллектуальной собственностью предприятий и организаций Республики Беларусь.

Спикерами мероприятия выступят начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Республики Беларусь Дмитрий Крупский, начальник научно-инновационного отдела НИИ ФХП БГУ Юрий Нечепуренко, начальник отдела регистрации и содействия коммерциализации объектов промышленной собственности НЦИС Дмитрий Андриевский, управляющий партнер ООО «БелБренд Консалт», патентный поверенный Валентин Рачковский, патентный поверенный Анна Бушук, ведущий инженер по патентной и изобретательской работе Научно-технологического парка БНТУ «Политехник» Антон Калинин, заведующий отделом патентных документов РНТБ Наталия Сафронова.

В ходе выступлений будут затронуты следующие темы:

«О направлениях и инструментах развития интеллектуального потенциала Беларуси в контексте реализации программно-стратегических документов государства на долго- и среднесрочную перспективу»;

«Интеллектуальная собственность: от идеи до коммерциализации»;

«Введение в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности. Услуги по содействию коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, осуществляемые патентным органом»;

«Малые и средние предприятия. Как коммерциализировать свои идеи. Практические аспекты»;

«Опыт функционирования инфраструктуры по коммерциализации и развитию исследований и разработок на примере технопарка «Политехник»»;

«Патентная информация – инструмент анализа рынка и будущего развития».

Организаторами мероприятия выступают Государственный комитет по науке и технологиям, Национальный центр интеллектуальной собственности и Республиканская научно-техническая библиотека.

Ознакомиться с программой семинара и зарегистрироваться для участия можно здесь.