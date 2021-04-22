|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
УЛОВ РЫБЫ В ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛСЯ В 2020 ГОДУ НА 20,7%
16:38 22.04.2021
В 2020 году в естественных и искусственных водоемах Гомельской области выловлено 792,1 тонн рыбы, или 79,3% к уровню 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 645,4 тонны (81,5% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 146,7 тонны (18,5%).
Наибольший удельный вес в общем объеме промыслового улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп – 70,2%. За 2020 год его выловлено 453,1 тонны. Из других видов рыбы 71,4 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобика, 43,6 тонны – на амура, 0,1 тонны – на сомовые.
По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Житковичского и Петриковского районов (480,2 тонны и 199,6 тонны соответственно), на долю которых приходится 85,8% общего промыслового улова рыбы в области.
За 2020 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 707,8 тонн рыбы. При этом населению реализовано 493,2 тонны рыбы (69,7% от общего объема продажи), торговым организациям – 88,9 тонны (12,6%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2021
Курсы в банках
на 22.04.2021
Конвертация в банках
на 22.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте