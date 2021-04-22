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ЭКОНОМИКА РБ


УЛОВ РЫБЫ В ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛСЯ В 2020 ГОДУ НА 20,7%


16:38 22.04.2021

В 2020 году в естественных и искусственных водоемах Гомельской области выловлено 792,1 тонн рыбы, или 79,3% к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 645,4 тонны (81,5% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 146,7 тонны (18,5%).

Наибольший удельный вес в общем объеме промыслового улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп – 70,2%. За 2020 год его выловлено 453,1 тонны. Из других видов рыбы 71,4 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобика, 43,6 тонны – на амура, 0,1 тонны – на сомовые.

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Житковичского и Петриковского районов (480,2 тонны и 199,6 тонны соответственно), на долю которых приходится 85,8% общего промыслового улова рыбы в области.

За 2020 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 707,8 тонн рыбы. При этом населению реализовано 493,2 тонны рыбы (69,7% от общего объема продажи), торговым организациям – 88,9 тонны (12,6%).
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