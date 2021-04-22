В январе-марте 2021 г в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 374,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93% к уровню января-марта 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 356,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 51,8 тыс. тонн, молока – 222,6 тыс. тонн, яиц получено 103,4 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 93,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 97,4%, яиц – 89,8%.

На 1 апреля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 640,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 223 тыс. голов. Численность свиней составила 343,6 тыс. голов.