Пятьдесят щеповозов изготовит специально для «Кроноспан ОСБ» Могилевский вагоностроительный завод. Об этом рассказал на состоявшемся заседании Могилевского горисполкома директор предприятия Андрей Прокопенко.

Щеповозы – новая продукция для завода. 12 первых единиц такой техники им было отгружено в марте текущего года. Поставка для «Кроноспан ОСБ» запланирована на май, пишет MogilevNEWS.by.

По словам директора, в текущем году завод будет производить вагоны только под заказ. В первом квартале 2021-го им произведено 131 вагон, а отгружено 167 – все на экспорт.