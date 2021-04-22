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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИЗГОТОВИТ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «КРОНОСПАН ОСБ» ПЯТЬДЕСЯТ ЩЕПОВОЗОВ
15:12 22.04.2021
Пятьдесят щеповозов изготовит специально для «Кроноспан ОСБ» Могилевский вагоностроительный завод. Об этом рассказал на состоявшемся заседании Могилевского горисполкома директор предприятия Андрей Прокопенко.
Щеповозы – новая продукция для завода. 12 первых единиц такой техники им было отгружено в марте текущего года. Поставка для «Кроноспан ОСБ» запланирована на май, пишет MogilevNEWS.by.
По словам директора, в текущем году завод будет производить вагоны только под заказ. В первом квартале 2021-го им произведено 131 вагон, а отгружено 167 – все на экспорт.
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