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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 0,8 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
14:25 22.04.2021
В январе-марте 2021 г. организациями всех форм собственности Витебской области построено 0,8 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 66,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 23,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 34,6% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 18,8 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 18,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,1% от общего ввода по области.
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