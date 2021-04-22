ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ВЫЯВИЛА ФАКТ ЗАНИЖЕНИЯ В ДВА РАЗА СТОИМОСТИ ВВОЗИМЫХ В ЕАЭС 16 ТОНН ФОТООБОРУДОВАНИЯ И ФОТОБУМАГИ


14:17 22.04.2021

Более 16 тонн товаров намеревались ввезти на территорию ЕАЭС по стоимости, заниженной более чем в два раза. Попытку нарушения таможенного законодательства пресекли сотрудники Оперативной таможни с использованием системы управления рисками в пункте пропуска «Котловка» Гродненской региональной таможни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативной таможне, фотооборудование и фотобумага были ввезены литовской фирмой-перевозчиком в машине MERSEDES-BENZ. Для помещения товаров под таможенную процедуру водитель представил товаросопроводительные документы, согласно которым стоимость бумаги и фотооборудования составляет около 40 тыс. долларов США. В ходе проверки установлено, что их реальная стоимость составляет около 95 тыс. евро.

По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс по ч.3 ст. 15.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предметов административного правонарушения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2021
валюта курс
EUR 3.1209
USD 2.5980
RUB 3.3814
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1253 +0.0044
USD 2.5947 -0.0033
RUB 3.3951 +0.0137
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1150 3.1200
USD 2.5900 2.5950
RUB 3.3900 3.3970
подробнее

Конвертация в банках
на 22.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2000 1.2040
EUR/RUB 91.7500 92.0500
USD/RUB 76.3000 76.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте