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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ВЫЯВИЛА ФАКТ ЗАНИЖЕНИЯ В ДВА РАЗА СТОИМОСТИ ВВОЗИМЫХ В ЕАЭС 16 ТОНН ФОТООБОРУДОВАНИЯ И ФОТОБУМАГИ
14:17 22.04.2021
Более 16 тонн товаров намеревались ввезти на территорию ЕАЭС по стоимости, заниженной более чем в два раза. Попытку нарушения таможенного законодательства пресекли сотрудники Оперативной таможни с использованием системы управления рисками в пункте пропуска «Котловка» Гродненской региональной таможни.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативной таможне, фотооборудование и фотобумага были ввезены литовской фирмой-перевозчиком в машине MERSEDES-BENZ. Для помещения товаров под таможенную процедуру водитель представил товаросопроводительные документы, согласно которым стоимость бумаги и фотооборудования составляет около 40 тыс. долларов США. В ходе проверки установлено, что их реальная стоимость составляет около 95 тыс. евро.
По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс по ч.3 ст. 15.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предметов административного правонарушения.
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