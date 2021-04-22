В Витебской области розничный товарооборот в январе-марте 2021 г. составил 1331,3 млн рублей, или 95,2% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88% розничного товарооборота области, составил 1171,1 млн рублей, или 96,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-марте 2021 г. составил 54,4 млн рублей, или 90,6% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2020 г.

В январе-марте 2021 г. оптовый товарооборот составил 777,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94% к уровню января-марта 2020 г.