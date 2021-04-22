|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ УПАЛ НА 4,8%, ОПТОВЫЙ – НА 6%
14:04 22.04.2021
В Витебской области розничный товарооборот в январе-марте 2021 г. составил 1331,3 млн рублей, или 95,2% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88% розничного товарооборота области, составил 1171,1 млн рублей, или 96,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-марте 2021 г. составил 54,4 млн рублей, или 90,6% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2020 г.
В январе-марте 2021 г. оптовый товарооборот составил 777,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94% к уровню января-марта 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2021
Курсы в банках
на 22.04.2021
Конвертация в банках
на 22.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте