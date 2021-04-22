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ЭКОНОМИКА РБ


НОВАЯ ТЕХНИКА БЕЛАЗ ПОСТАВЛЕНА ДЛЯ КРИВОРОЖСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО БАССЕЙНА


13:48 22.04.2021

ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» поставило колесный бульдозер и карьерные самосвалы грузоподъемностью 130 тонн для Центрального горно-обогатительного комбината (группа «Метинвест», Кривой Рог, Украина).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 130-тонные самосвалы серии БЕЛАЗ-7513 – классика для железорудных карьеров Криворожского железорудного бассейна. Эти современные карьерники максимально подходят для работы в режиме 24/7 на технологических дорогах рудников. Динамический тормоз надежен под высокими нагрузками, колеса защищены от пробуксовки и скольжения. Надежные и безопасные в эксплуатации, они показывают высокую производительность и умеренный расход топлива.

Кабина БЕЛАЗ-75131 имеет хороший обзор: для контроля слепых зон по периметру самосвала установлены камеры, передающие изображение на операторский монитор. Рабочее место оборудовано современными климат-системами, хорошо звуко- и пылеизолировано.

С учетом новых машин на комбинате задействованы теперь 42 «БЕЛАЗа» такого класса грузоподъемности.

Бульдозер БЕЛАЗ-78231 с колесной формулой 4х4 станет отличным помощником для горняков Центрального ГОКа в расчистке технологических магистралей и забоев в карьере, формировании дорожного полотна. Почти пятиметровый отвал, мощный, в 490 «лошадей», шестицилиндровый двигатель, немаленькая для спецтехники подобного назначения скорость до 25 км/ч – такая машина в железорудном карьере просто незаменима. К тому же в отличие от гусеничных моделей колесный бульдозер БЕЛАЗ-78231 меньше влияет на дорожное полотно.

Для улучшения обзорности водительская кабина нового бульдозера имеет высокую посадку и панорамное остекление. Рабочее место оператора изолировано от влияния пыли, шума и вибрации, а также оборудовано креслом с пневмоподвеской и широким диапазоном регулировок.
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