В январе-марте 2021 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 4521,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 105,1%% к уровню января-марта 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 95,9%, в обрабатывающей промышленности – 106,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 102,5%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 97,1%.