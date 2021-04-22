Несмотря на холодную погоду, аграрии ожидают хороший урожай. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин в ходе презентации новой зерновой сеялки производства ОАО "АМКОДОР".

"Погибло не более 3% озимых. Это очень хорошо. А что зима была холодная, зима такая, какая должна быть. Прогноз на урожай пока позитивный. Главное - всем в сроки агротехнические уложиться", - сказал Александр Субботин, которого цитирует сайт правительства.

При этом он отметил преимущества энергонасыщенной техники, которая дает возможность не выходить за оптимальные агротехнические сроки.

В настоящее время в хозяйствах Дзержинского района проходит испытания зерновая пневматическая сеялка AMKODOR VERAS-12000. Вице-премьер подчеркнул необходимость внедрения подобной техники в систему сельского хозяйства.

«Широкозахватный посевной агрегат дает возможность обрабатывать большие объемы земли, в установленные сроки засеивать и получать равномерные всходы и хороший урожай. Чем больше будет таких машин, тем более эффективным будет сельское хозяйство», сказал Александр Субботин.

Сеялка с шириной захвата 12 м предназначена для сева самых разных культур - от зерновых и зернобобовых до крестоцветных и трав. Она агрегатируется с тракторами тягового класса 5.0, мощностью от 300 л.с. В конструкции учтена возможность применения самых современных методов землепользования, включая и технологии, которые будут применяться в будущем. Так что можно с полным основанием говорить, что в современном мире это самый совершенный посевной агрегат, соответствующий высоким стандартам, предъявляемым к сельскохозяйственной технике такого назначения.

После завершения испытаний "АМКОДОР" будет готов обеспечивать белорусских аграриев новыми сеялками, причем это произойдет уже в текущем году.