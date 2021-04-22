ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА СОКРАТИЛСЯ НА 0,7%

12:32 22.04.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-март 2021 г. в текущих ценах составил 3452,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,7% меньше к уровню января-марта 2020 г.