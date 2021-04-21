ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 65 ЗАДАНИЙ В РАМКАХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ПЛАНИРУЕТ ВЫПОЛНИТЬ БГМУ ДО 2025 ГОДА


11:50 22.04.2021

Более 65 заданий в рамках государственных научно-технических программ и программ научных исследований планирует выполнить Белорусский государственный медицинский университет до 2025 года. Об этом шла речь на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина и ректора БГМУ Сергея Рубниковича.

В частности, в рамках ГНТП «Научно-техническое обеспечение качества и доступности медицинских услуг», ГПНИ «Трансляционная медицина» на 2021-2025 годы и государственной программы «Наукоемкие технологии и техника, 2021-2025».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в ходе встречи обсуждались также вопросы создания на базе Белорусского государственного медицинского университета отраслевых лабораторий Министерства здравоохранения для научного сопровождения инновационных проектов, апробации и внедрения результатов научной и научно-технической деятельности в сфере медицинской микробиологии и патологической анатомии.

«Белорусский государственный медицинский университет – ведущий профильный вуз страны, где созданы и получили свое развитие мировые научные школы. Это центр, объединяющий образование, науку и инновации в целях разработки и апробации самых перспективных медицинских технологий», – отметил Александр Шумилин.

По его словам, медицина и медицинские технологии – один из значимых приоритетов научно-технического и инновационного развития нашей страны на 2021-2025 годы.

В настоящее время в университете функционирует девять факультетов, на которых работают более тысячи работников из числа профессорско-преподавательского состава, в том числе 85 докторов наук и более 470 кандидатов наук. В 2020 году научными сотрудниками, аспирантами, докторантами, студентами и соискателями БГМУ выполнялось более ста научных тем, включенных в государственный реестр НИОК(Т)Р. Объем выполненных научных исследований и разработок, оказанных научно-технических услуг в прошедшем году превысил шесть млн рублей.

Активно развивается в БГМУ и молодежная наука. Более 60% студентов университета принимают активное участие в научно-исследовательских работах, более 160 студентов включены в банк одаренной молодежи, за последние 5 лет 16 студентов стали обладателями стипендии Главы государства на соответствующий год. Ежегодно около 300 студенческих научных работ представляются для участия на Республиканский конкурс, что является наибольшим не только среди других медицинских университетов, но и по стране в целом. В 2020 году было представлено 307 научных работ, из которых 5 удостоены звания лауреата конкурса и 72 удостоены первой категории.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2021
валюта курс
EUR 3.1209
USD 2.5980
RUB 3.3814
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1209 +0.0023
USD 2.5980 +0.0116
RUB 3.3814 -0.0213
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1170 3.1280
USD 2.5980 2.6020
RUB 3.3910 3.3980
подробнее

Конвертация в банках
на 22.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1990 1.2040
EUR/RUB 92.0000 92.4000
USD/RUB 76.5000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте