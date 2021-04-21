Более 65 заданий в рамках государственных научно-технических программ и программ научных исследований планирует выполнить Белорусский государственный медицинский университет до 2025 года. Об этом шла речь на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина и ректора БГМУ Сергея Рубниковича.

В частности, в рамках ГНТП «Научно-техническое обеспечение качества и доступности медицинских услуг», ГПНИ «Трансляционная медицина» на 2021-2025 годы и государственной программы «Наукоемкие технологии и техника, 2021-2025».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в ходе встречи обсуждались также вопросы создания на базе Белорусского государственного медицинского университета отраслевых лабораторий Министерства здравоохранения для научного сопровождения инновационных проектов, апробации и внедрения результатов научной и научно-технической деятельности в сфере медицинской микробиологии и патологической анатомии.

«Белорусский государственный медицинский университет – ведущий профильный вуз страны, где созданы и получили свое развитие мировые научные школы. Это центр, объединяющий образование, науку и инновации в целях разработки и апробации самых перспективных медицинских технологий», – отметил Александр Шумилин.

По его словам, медицина и медицинские технологии – один из значимых приоритетов научно-технического и инновационного развития нашей страны на 2021-2025 годы.

В настоящее время в университете функционирует девять факультетов, на которых работают более тысячи работников из числа профессорско-преподавательского состава, в том числе 85 докторов наук и более 470 кандидатов наук. В 2020 году научными сотрудниками, аспирантами, докторантами, студентами и соискателями БГМУ выполнялось более ста научных тем, включенных в государственный реестр НИОК(Т)Р. Объем выполненных научных исследований и разработок, оказанных научно-технических услуг в прошедшем году превысил шесть млн рублей.

Активно развивается в БГМУ и молодежная наука. Более 60% студентов университета принимают активное участие в научно-исследовательских работах, более 160 студентов включены в банк одаренной молодежи, за последние 5 лет 16 студентов стали обладателями стипендии Главы государства на соответствующий год. Ежегодно около 300 студенческих научных работ представляются для участия на Республиканский конкурс, что является наибольшим не только среди других медицинских университетов, но и по стране в целом. В 2020 году было представлено 307 научных работ, из которых 5 удостоены звания лауреата конкурса и 72 удостоены первой категории.