В январе-марте 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 1,9 млн тонн грузов, или 76,3% к январю-марту 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 376,1 млн тонно-километров, или 94% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в I квартале 2021 г. воспользовалось 38,7 млн человек, или 86,5% к аналогичному периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 282,3 млн пассажиро-километров, или 81,5% к уровню I квартала 2020 г.