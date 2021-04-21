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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 23,7%
11:44 22.04.2021
В январе-марте 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 1,9 млн тонн грузов, или 76,3% к январю-марту 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 376,1 млн тонно-километров, или 94% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в I квартале 2021 г. воспользовалось 38,7 млн человек, или 86,5% к аналогичному периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 282,3 млн пассажиро-километров, или 81,5% к уровню I квартала 2020 г.
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