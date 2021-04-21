В 2020 году промысловый улов рыбы в естественных и искусственных водоемах Витебской области составил 667,3 тонны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 495,4 тонны (74,2% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 171,9 тонны (25,8%).

Наибольший удельный вес в общем объеме промыслового улова рыбы в искусственных водоемах занимал карп – 87,5%. За 2020 год его выловлено 433,4 тонны. Из других видов рыбы 28 тонн промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобик, 9,6 тонны – на амура, 1,8 тонны – на сомовых.

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Поставского района (472,8 тонны), на долю которых приходится 70,9% областного промыслового улова рыбы.

За 2020 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 953,1 тонны рыбы. При этом работникам и населению реализовано 545 тонн рыбы (57,2% от общего объема продажи), торговым организациям – 367 тонн (38,5%), на переработку направлено 23,8 тонны (2,5%).