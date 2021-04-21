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ЭКОНОМИКА РБ
ПО КОЛИЧЕСТВУ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ В БЕЛАРУСИ
10:47 22.04.2021
Могилевская область по количеству ВЭУ лидирует в Беларуси: из 108 установок на Могилевщине расположено 56.
Как сообщили в Департаменте по энергоэффективности, в скором времени заработает новая ветроэнергетическая установка (ВЭУ) в Мстиславском районе мощностью 3,4 МВт,
Она самая высокая в Беларуси, ее высота --142 метра. Сейчас на ВЭУ идут пуско-наладочные работы.
Общая суммарная мощность всех возобновляемых источников энергии в Могилевской области на 1 апреля составляет 96,68 МВт, в том числе солнечных станций - 25,56 МВт, ВЭУ - 56,38 МВт, ГЭС - 4,1 МВт, биогазовых установок - 5,64 МВт.
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