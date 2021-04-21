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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ УПАЛО НА 1,8%


10:36 22.04.2021

В январе-марте 2021 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 337,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню января-марта 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 324,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 60,2 тыс. тонн, молока – 173,1 тыс. тонн, яиц получено 108 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), 95,1% молока, 90,1% производства яиц.

На 1 апреля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 532,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 188,1 тыс. голов. Численность свиней составила 424,4 тыс. голов.
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