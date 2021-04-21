В хозяйствах Дзержинского района Минской области проходит испытания сеялка зерновая пневматическая AMKODOR VERAS-12000 с шириной захвата 12 метров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга «АМКОДОР», сеялка VERAS является собственной разработкой холдинга. Она реализована в течение всего лишь одного года с высокой долей локализации производства отечественных комплектующих.

Сеялка предназначена для сева самых разных культур – от зерновых и зернобобовых до крестоцветных и трав. Агрегатируется с тракторами тягового класса 5.0, мощностью от 300 л.с. В конструкции учтена возможность применения самых современных методов землепользования, включая и будущие технологии.

В расширенной комплектации сеялка может оснащаться системой навигационного автоуправления, обеспечивающей параллельное вождение агрегата по полю с точностью до 10 – 12 см.

Для получения максимального урожая для аграриев важно провести сев в самые оптимальные сроки, когда в почве содержится достаточно влаги и быстрое, равномерное внесение семян обеспечивает их дружную всхожесть.

После завершения испытаний «АМКОДОР» будет готов наладить серийный выпуск новых сеялок ещё в текущем году.