За январь-февраль 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 3,3%, рентабельность продаж – 2,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 марта 2021 г. составила 3961,6 млн рублей, в том числе просроченная – 609,3 млн рублей, или 15,4% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2021 г. составила 5630,2 млн рублей, в том числе просроченная – 735,3 млн рублей, или 13,1% от общего объема кредиторской задолженности.