27 апреля 2021 г. Национальный центр интеллектуальной собственности совместно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) проведут семинар по вопросам управления интеллектуальной собственностью (ИС) для малых и средних предприятий (МСП), предусматривающий освещение преимуществ заключения договоров франчайзинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, национальные и международные эксперты обсудят роль интеллектуальной собственности в международном бизнесе, опыт внедрения франчайзинга в бизнес-стратегию и особенности регистрации договоров комплексной предпринимательской лицензии в Беларуси.

Отдельное внимание будет уделено инструментам и услугам ВОИС, облегчающим использование системы ИС для МСП.

К участию в семинаре приглашаются представители МСП, патентные поверенные, специалисты в области ИС и все желающие, в чью сферу профессиональных интересов входят заявленные темы.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на семинар можно по ссылке.