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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЧТИ BR4 МЛН ВЫПЛАЧЕНО БЕЛОРУССКИМ МЕДИКАМ ИЗ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


18:02 21.04.2021

Почти Br4 млн выплачено медикам из фонда поддержки работников здравоохранения. Об этом сообщает Тelegram-канал Минздрава.

Как рассказал сегодня председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило, в период пандемии на первый план деятельности профсоюзов вышли безопасность работников отрасли и материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях. Для материальной поддержки заболевших медицинских работников по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси при отраслевом профсоюзе создан фонд поддержки работников здравоохранения, заболевших при оказании медицинской помощи пациентам с заболеванием COVID-19. В него перечисляли средства ФПБ, все отраслевые профсоюзы, а также отдельные предприятия, организации и частные лица.

«Всего за счет фонда поддержки оказана материальная помощь членам профсоюза на общую сумму Br3,950 млн», - сказал он.

По его словам, с начала пандемии были приняты все меры по материальной поддержке медработников и за первый квартал текущего года видно, что «рост заработной платы у медработников действительно наблюдается».

Оказание материальной помощи медикам, заразившимся COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, продолжается как за счет средств первичных профсоюзных организаций, так и за счет территориальных и Республиканского комитетов профсоюза.

Сегодня в Минске проходит пленум Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения. На пленуме рассматривают выполнение программы основных направлений деятельности профсоюза на 2020-2025 годы.
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