Объем захороненных бытовых коммунальных отходов на полигонах Минска в 2020 году составил 578,8 тысяч тонн. Об этом сообщила замгендиректора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Анастасия Воробьева.

По ее словам, в 2020 году столичными службами и специализированными предприятиями Минска осуществлялась сортировка бытовых отходов с целью вовлечение во вторичный оборот.

В частности, бумаги и картона отсортировано более 3,5 тыс. тонн, стекла - 4 тыс. тонн, полимерных отходов - 3,1 тыс. тонн, автомобильных шин - 350 тонн.

В целом, процент использования вторичных материальных ресурсов в Минске ежегодно растет: в 2019 году - 25,7%; в 2020 году - 27%; план на 2021 год - 30%.