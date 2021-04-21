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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ЗАХОРОНЕННЫХ БЫТОВЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ПОЛИГОНАХ МИНСКА В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛ 578,8 ТЫСЯЧ ТОНН
17:47 21.04.2021
Объем захороненных бытовых коммунальных отходов на полигонах Минска в 2020 году составил 578,8 тысяч тонн. Об этом сообщила замгендиректора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Анастасия Воробьева.
По ее словам, в 2020 году столичными службами и специализированными предприятиями Минска осуществлялась сортировка бытовых отходов с целью вовлечение во вторичный оборот.
В частности, бумаги и картона отсортировано более 3,5 тыс. тонн, стекла - 4 тыс. тонн, полимерных отходов - 3,1 тыс. тонн, автомобильных шин - 350 тонн.
В целом, процент использования вторичных материальных ресурсов в Минске ежегодно растет: в 2019 году - 25,7%; в 2020 году - 27%; план на 2021 год - 30%.
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