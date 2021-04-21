Факты завышения цен на социально значимые товары установлены в 21 торговом объекте Гродненской области. Нарушения порядка ценообразования выявили работники Комитета государственного контроля Гродненской области совместно с другими членами областной рабочей группы по контролю за ценами на потребительские товары.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, например, в одном из магазинов Гродно были завышены цены на 10 наименований макаронных изделий (превышение торговых надбавок составило от 5 до 58 п.п.), подсолнечное масло (от 22 до 28 п.п.), пшеничную муку (на 16 п.п.), рисовую и гречневую крупы (до 5 п.п.), сливочное масло (до 15 п.п.). Областной комитет госконтроля направил субъекту хозяйствования рекомендации по устранению выявленных нарушений. В результате розничная цена, например, на подсолнечное масло снижена на 1 рубль, на сливочное масло – на 45-55 копеек.

Следует отметить, что нарушения дисциплины формирования цен устранили все субъекты торговли, подвергнутые мониторингу.

В торговых объектах Гродненской области проведен анализ розничных цен на плодоовощную продукцию, который показал их значительное отличие, обусловленное ценами поставщиков. При этом в организациях потребкооперации минимальная розничная цена на овощи была зафиксирована, что объясняется проведенной ими ранее закупкой сельхозпродукции у населения.

В отдельных случаях рост цен в торговых объектах обусловлен поставкой продукции через посредников. Так, в крупной торговой сети овощи (картофель, свекла, лук, капуста) подорожали более чем в 2 раза на пути от производителя к потребителю.