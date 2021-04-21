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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» ВЫПУСТИЛО 10-МИЛЛИОННУЮ ТОННУ ЦЕМЕНТА
17:21 21.04.2021
В апреле ОАО «Кричевцементношифер» первым в холдинге «Белорусская цементная компания» преодолело 10-миллионный рубеж по выпуску цемента сухим способом, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия.
Новая технологическая линия была введена в эксплуатацию в 2013 году, и уже через год кричевские цементники произвели первый миллион тонн. Пятимиллионный рубеж был достигнут в 2017-м.
За I квартал 2021 года завод произвел уже 331 тысячу т цемента, или 385 т в пересчете на одного работника. Темп роста к аналогичному периоду 2020-го – 6,9%. Причем доля высокомарочного цемента на предприятии составляет 93%.
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