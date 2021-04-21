ПО «Белоруснефть» опровергает информацию о невыполнении обязательств в Эквадоре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, появившаяся в СМИ информация о деятельности ПО «Белоруснефть» в Эквадоре не соответствует действительности».

«Компания «Белоруснефть» и созданная в Эквадоре компания «Эквасервойл» в полном объеме исполняют взятые на себя обязательства в рамках подписанных договоров», - отметили на предприятии.