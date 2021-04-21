В январе-марте 2021 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 1,8 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 181,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 119,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 66,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 84,1 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 60,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 48,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 26,6% от общего ввода по области.

В январе-марте 2021 г. введено в эксплуатацию 16 многоквартирных энергоэффективных жилых домов общей площадью 68,8 тыс. квадратных метров, что составляет 98,2% в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья без учета индивидуальных застройщиков.