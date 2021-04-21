Министерство экономики объявило о старте ежегодного Национального конкурса «Предприниматель года», который открыт для всех представителей бизнеса, соответствующих критериям отбора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, заявки для участия в конкурсе принимаются с 1 апреля до 1 июня 2021 года по месту нахождения (месту жительства) потенциального победителя конкурса.

Конкурс проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по следующим номинациям:

«Успешный старт» (бизнесу от 2 до 4 лет);

«Стабильный успех» (бизнесу более 5 лет);

«Эффективный бизнес в сфере производства» (бизнесу более 3 лет);

«Эффективный бизнес в сфере услуг» (бизнесу более 3 лет);

«Эффективный индивидуальный бизнес» (индивидуальные предприниматели – деятельность более 3 лет).

Денежный приз для победителей в четырех номинациях: «Успешный старт»; «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства»; «Эффективный бизнес в сфере услуг» составляет 100 базовых величин.

Победители в номинации «Эффективный индивидуальный бизнес» награждаются премией в размере 50 базовых величин.

Победителям также предоставляется право использовать логотип конкурса в рекламных целях.

Ознакомиться с информацией о проведении конкурса можно здесь.

Помогут оформить заявку на участие в конкурсе и ответят на все возникающие вопросы специалисты в областях и Минске.