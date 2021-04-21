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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
16:19 21.04.2021
Министерство экономики объявило о старте ежегодного Национального конкурса «Предприниматель года», который открыт для всех представителей бизнеса, соответствующих критериям отбора.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, заявки для участия в конкурсе принимаются с 1 апреля до 1 июня 2021 года по месту нахождения (месту жительства) потенциального победителя конкурса.
Конкурс проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по следующим номинациям:
«Успешный старт» (бизнесу от 2 до 4 лет);
«Стабильный успех» (бизнесу более 5 лет);
«Эффективный бизнес в сфере производства» (бизнесу более 3 лет);
«Эффективный бизнес в сфере услуг» (бизнесу более 3 лет);
«Эффективный индивидуальный бизнес» (индивидуальные предприниматели – деятельность более 3 лет).
Денежный приз для победителей в четырех номинациях: «Успешный старт»; «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства»; «Эффективный бизнес в сфере услуг» составляет 100 базовых величин.
Победители в номинации «Эффективный индивидуальный бизнес» награждаются премией в размере 50 базовых величин.
Победителям также предоставляется право использовать логотип конкурса в рекламных целях.
Ознакомиться с информацией о проведении конкурса можно здесь.
Помогут оформить заявку на участие в конкурсе и ответят на все возникающие вопросы специалисты в областях и Минске.
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