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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВЕ БУХГАЛТЕР ОБВИНЯЕТСЯ В ХИЩЕНИИ ДЕНЕГ И ПОДДЕЛКЕ ДОКУМЕНТОВ


16:08 21.04.2021

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о покушении на хищение денежных средств путем введения в компьютерную систему ложной информации, а также подделке, изготовлении и использовании поддельных документов, в совершении которых обвиняется 35-летняя могилевчанка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, обвиняемая неофициально работала бухгалтером у индивидуального предпринимателя и имела доступ к личным ключам (паролям) электронных цифровых подписей. Осенью прошлого года женщина, осуществив несанкционированный доступ к компьютерной информации, пыталась совершить хищение денежных средств на общую сумму более 36 тысяч рублей, из которых похитила более 25 тысяч рублей в связи с отсутствием средств на расчетном счете. Часть похищенных денег обвиняемая потратила на отдых за границей.

В ходе следствия установлено, что с целью сокрытия хищения денежных средств обвиняемая предъявила сотрудникам милиции подложные документы. На листах, где были учинены подписи и печати предпринимателя, женщина с помощью технических средств дважды изготовила документы, содержащие ложные сведения об оказанных ею услугах на общую сумму более 30 тысяч рублей, удостоверив их своей подписью, придав тем самым официальный характер.

По уголовному делу допрошены обвиняемая, потерпевший и свидетели, проведены очные ставки, осмотры документации и движений денежных средств по расчётным счетам обвиняемой и потерпевшего. Назначен ряд экспертных исследований, результаты которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Заключение судебно-технической экспертизы подтвердило факт подложности представленных обвиняемой документов.

Женщине предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.4 ст.212 (покушение на хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере), ч.1 ст.380 (подделка, изготовление, использование поддельных документов, бланков) и ч.2 ст.380 (подделка, изготовление, использование поддельных документов, бланков, совершенные повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В отношении обвиняемой применена мера пресечения в виде личного поручительства. Женщина вину признала частично и возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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