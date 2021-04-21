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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
15:40 21.04.2021
Первые итоги 2021 года показали хороший старт по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов – Минская область вышла на лидирующие позиции в республике.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, результат работы по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился в 1,5 раза. На 55% возросли продажи неиспользуемых объектов государственной собственности.
Ожидаемо наибольший интерес проявлен к расположенным в Минском районе объектам – продано 4 объекта на общую сумму 103,3 тыс. рублей.
В области еще 90 объектов предлагается приобрести на торгах, включая аукционы с начальной ценой в 1 базовую величину, сведения о которых размещены на официальных сайтах Минского облисполкома,
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