Первые итоги 2021 года показали хороший старт по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов – Минская область вышла на лидирующие позиции в республике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, результат работы по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился в 1,5 раза. На 55% возросли продажи неиспользуемых объектов государственной собственности.

Ожидаемо наибольший интерес проявлен к расположенным в Минском районе объектам – продано 4 объекта на общую сумму 103,3 тыс. рублей.

В области еще 90 объектов предлагается приобрести на торгах, включая аукционы с начальной ценой в 1 базовую величину, сведения о которых размещены на официальных сайтах Минского облисполкома,