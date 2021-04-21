Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 апреля 2021 года выросло до 347,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 347 тыс. 316 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 337 тыс. 620 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1393 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2453 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1318 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 630 тестов. Всего в стране проведено 5 млн. 705 тыс. 532 теста.