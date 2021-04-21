В январе-марте 2021 года в службу занятости обратились и зарегистрированы в качестве безработных 3862 гражданина, имеющих дополнительные гарантии занятости, или 22,9% от общего числа зарегистрированных безработных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, оказано содействие в трудоустройстве на постоянную работу

2281 гражданину.

В частности, оказано содействие в трудоустройстве 831 безработному из числа родителей в многодетных и неполных семьях, 436 инвалидам, 430 гражданам из числа лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 258 лицам предпенсионного возраста, 132 безработным из числа впервые ищущих работу в возрасте до 21 года.

Кроме того, оказано содействие 131 военнослужащему, уволенному с военной службы, 27 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 21 ветерану боевых действий, 8 гражданам, выехавшим с территорий радиоактивного загрязнения, 4 гражданам, уволенным с альтернативной службы и 3 детям, оставшимся без попечения родителей.