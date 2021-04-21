В Брестской области розничный товарооборот в январе-марте 2021 года составил 1602 млн рублей, или 95,4% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89% розничного товарооборота области, в январе-марте 2021 г. составил 1 425,3 млн рублей, или 96,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-марте 2021 г. составил 65,1 млн рублей, или 90,5% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-марте 2021 г. оптовый товарооборот составил 1184,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,5% к уровню января-марта 2020 г.