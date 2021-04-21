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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДАВЦЫ ЛЕСОПРОДУКЦИИ И ЦЕМЕНТА ВОЗГЛАВИЛИ РЕЙТИНГ ЭКСПОРТЕРОВ НА БУТБ


13:55 21.04.2021

В тройку крупнейших экспортеров товаров через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) по итогам I квартала 2021 г. вошли УП «Беллесэкспорт» (спецэкспортер Министерства лесного хозяйства), ГП «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» и УП «Витебская лесопилка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по сравнению с январем-мартом 2020 г. общая сумма экспортных сделок, совершенных этими компаниями, увеличилась на 29% и составила 78,3 млн USD. Таким образом, лидеры рейтинга экспортеров обеспечили около половины всех экспортных поставок через БУТБ.

«На долю лесопродукции пришлось 67% от общего объема экспорта в I квартале, так что вполне логично, что ведущими экспортерами стали предприятия лесопромышленного комплекса. Сейчас на внешние рынки в основном поставляются пиломатериалы, однако с учетом популярности «зеленой энергетики» в странах Европы ожидаем рост спроса и на белорусские топливные гранулы», – рассказали в БУТБ.

При этом в качестве положительного момента отмечается активное участие в биржевых торгах Белорусской цементной компании, что позволило ей занять вторую строчку в рейтинге экспортеров, работающих на БУТБ.

«Диверсификация экспортных поставок снижает внешнеторговые риски, поэтому мы приветствуем расширение доли цемента в структуре экспортных сделок. По итогам первых трех месяцев текущего года экспорт данной продукции через биржевую площадку вырос без малого в 5 раз, до 10,2 млн USD. Столь высокая динамика обусловлена заинтересованностью БЦК в заключении долгосрочных контрактов с поставкой в течение года. Поэтому если такая сбытовая политика будет применяться и в будущем, можно прогнозировать дальнейшее увеличение биржевых продаж цемента на экспорт», – отметили в пресс-службе БУТБ.
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