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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УПАЛИ НА 26,2%
13:22 21.04.2021
В январе-марте 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 4,1 млн тонн грузов, или 73,8% к январю-марту 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 1315,1 млн т.км, или 102,3% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-марте 2021 г. воспользовались 38,1 млн человек, или 82,4% к соответствующему периоду 2020 года. Пассажирооборот составил 231,2 млн пассажиро-километров, или 77,6% к уровню января-марта 2020 г.
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