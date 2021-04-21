В январе-марте 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 4,1 млн тонн грузов, или 73,8% к январю-марту 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 1315,1 млн т.км, или 102,3% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-марте 2021 г. воспользовались 38,1 млн человек, или 82,4% к соответствующему периоду 2020 года. Пассажирооборот составил 231,2 млн пассажиро-километров, или 77,6% к уровню января-марта 2020 г.