|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ МИНСКА ВВОДИТЬ НЕ ПЛАНИРУЮТ
12:55 21.04.2021
Вводить для студентов льготы на проезд в общественном транспорте в Минске не планируют. Об этом сообщил председатель Мингорсполкома во время встречи 20 апреля со студентами и преподавателями БГУИР.
Как сообщает Telegram-канал «Минск. Официально», на встрече прозвучала информация о том, что новое общежитие для студентов университета начнут строить в четвертом квартале этого года, после завершения проектирования и получения заключения госстройэкспертизы.
В городе также проработают вопрос о днях скидок для студентов на посещение спортивных и культурных объектов.
Владимир Кухарев рассказал, как в Минске планируют развивать метро, стоит ли ждать появления 4-й линии.
«В течение двух лет завершат строительство трех станций, которые возводятся сейчас, затем подземку продолжат строить в направлении Зеленого луга. В следующем году завершится проектирование 3-й линии, после чего начнут проектировать 4-ю», - сообщил чиновник.
Что касается транспортного сообщения между Минском и Логойском, то дорогу до Логойска ждет реконструкция. Сейчас разрабатывается проект, который предусматривает выделенную полосу для электробуса.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.04.2021
Курсы в банках
на 21.04.2021
Конвертация в банках
на 21.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте