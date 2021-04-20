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ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ МИНСКА ВВОДИТЬ НЕ ПЛАНИРУЮТ


12:55 21.04.2021

Вводить для студентов льготы на проезд в общественном транспорте в Минске не планируют. Об этом сообщил председатель Мингорсполкома во время встречи 20 апреля со студентами и преподавателями БГУИР.

Как сообщает Telegram-канал «Минск. Официально», на встрече прозвучала информация о том, что новое общежитие для студентов университета начнут строить в четвертом квартале этого года, после завершения проектирования и получения заключения госстройэкспертизы.

В городе также проработают вопрос о днях скидок для студентов на посещение спортивных и культурных объектов.

Владимир Кухарев рассказал, как в Минске планируют развивать метро, стоит ли ждать появления 4-й линии.

«В течение двух лет завершат строительство трех станций, которые возводятся сейчас, затем подземку продолжат строить в направлении Зеленого луга. В следующем году завершится проектирование 3-й линии, после чего начнут проектировать 4-ю», - сообщил чиновник.

Что касается транспортного сообщения между Минском и Логойском, то дорогу до Логойска ждет реконструкция. Сейчас разрабатывается проект, который предусматривает выделенную полосу для электробуса.
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