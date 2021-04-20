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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I КВАРТАЛ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 6,4%


12:48 21.04.2021

В I квартале 2021 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 3819,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,4% к уровню I квартала 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 71,5%, в обрабатывающей промышленности – 109,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 98,1% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,7%.
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