В Беларуси развивают первый профессиональный цифровой медицинский сервис «МедЭлемент».

Он предназначен как для врачей и клиник, так и для пациентов. Изначально стартап запустили в Казахстане, позже – в России, Узбекистане и Беларуси. Для пользователей из нашей страны еще в 2019 году стало доступно специальное мобильное приложение, которое ориентировано в первую очередь на врачей.

«МедЭлемент» – медицинская информационная платформа, которая объединяет облачные сервисы и справочные системы для врачей, медицинских организаций и всех, кто заботится о своем здоровье. Сейчас здесь среди прочего собрана информация о белорусских медучреждениях, реализован удобный поисковик по клиникам, а также есть возможность создавать личные кабинеты врачей и пациентов. Еще одна опция сервиса – создание электронной медицинской карты.

Из преимуществ «МедЭлемент» – полный цикл работы с пациентом: от записи на прием до посещения врача. Сервис позволяет быстро найти нужную клинику и специалиста, задать интересующий вопрос и записаться на прием в онлайн-режиме.

На «МедЭлементе» размещена информация более чем о 400 клиниках, РНПЦ и других медучреждениях Беларуси. Сейчас представлены данные по клиникам в Минске, областных центрах и некоторых крупных городах. В планах – собрать сведения по максимальному числу медучреждений.

Расширенный поиск сервиса позволяет выбрать клинику по типу, специализации, конкретной услуге, режиму и времени работы. Также можно прочитать отзывы о медучреждении, которые оставили другие пользователи. Две белорусские клиники уже подключились к сервису в тестовом режиме.

Пользователям доступен электронный кабинет пациента, в котором можно хранить медицинскую информацию в персональной облачной медицинской карте (результаты анализов, назначения врачей, снимки и другое). Система не допустит создания кабинета, пока пользователь не введет надежный пароль, что гарантирует дополнительную защиту. К слову, в Беларуси не первый год говорят о планах полностью перейти на электронные карты в медучреждениях, отмечая, что такой вариант более удобен как для медиков, так и для пациентов. Сейчас в каждой клинике заводят свою карту, а клиентам на руки выдают, как правило, бумажные заключения, которые приходится брать с собой при посещении другой клиники. «МедЭлемент» предлагает своего рода электронную карту с расширенным функционалом. Она позволит не носить с собой папки с предыдущими заключениями и результатами исследований, а хранить всю нужную информацию в телефоне.

Сервис также дает возможность получить оперативную онлайн-консультацию врача. Разумеется, что такое общение не заменит полноценный визит в медучреждение, но может помочь, к примеру, в ситуациях, когда нужно уточнить детали по уже назначенному лечению.

На «МедЭлементе» также можно найти справочник лекарств с инструкциями, справочник заболеваний, статьи о здоровье, активном образе жизни, правильном питании.

«Мы верим, что медицина должна и может стать лучше и доступнее для каждого человека, а работа врача – качественнее и комфортнее за счет технологий», – сказала директор MedElement в Беларуси Инна Кудряшова.

Один из плюсов сервиса – мобильные приложения для врачей. Причем для белорусского рынка разработано специальное приложение Lekar Pro. Здесь можно найти материалы Министерства здравоохранения Беларуси по стандартам диагностики и лечению заболеваний.

«Приложение содержит полную базу клинических протоколов Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Это нормативные стандарты, на которые должны опираться врачи при постановке диагноза и назначении лечения. Клинические протоколы рекомендованы к исполнению государственными и частными медицинскими учреждениями при оказании медицинской помощи населению», – пояснила директор MedElement в Беларуси Инна Кудряшова.

В приложении Lekar Pro, которое уже скачали более 5000 раз, можно оперативно найти нужный протокол – как по названию заболевания, так и по коду МКБ или разделу медицины. В приложении есть раздел с описанием препаратов, зарегистрированных в ЕАЭС. Из дополнительной информации – обзоры новостей в области медицины и исследования.

При этом медики могут воспользоваться еще одним мобильным приложением (оно так и называется – MedElement App), а также создать личный электронный кабинет врача на веб-сервисе. В личном кабинете можно вести электронные медицинские карты, фиксировать расписание приемов (в том числе просматривать архив), обмениваться информацией с пациентом в режиме онлайн. Пользователям доступен быстрый поиск информации о заболеваниях и лекарствах в справочной системе «МедЭлемент».

Для клиник сервис может стать хорошим инструментом по привлечению новых клиентов – через размещение полной информации о своих специалистах и услугах, которые они оказывают.