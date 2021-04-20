ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2021 ГОДА ПОДРОС НА 0,7%

12:13 21.04.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-март 2021 г. в текущих ценах составил 3701,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 0,7% больше к уровню января-марта 2020 г.