В Беларуси ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяны на площади 633,5 тыс. га, что составляет 86% запланированных площадей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в Брестской, Гродненской, Гомельской, Минской областях сев ранних яровых завершен. В Могилевской области посеяно 67,6%, Витебской — 44,8%.

В стране также проводится массовый сев льна (работы уже выполнены на площади 16,5 тыс. га, или 33,2% плана).

Сахарную свеклу посеяли на площади 35,9 тыс. га, или 39,7% плана, яровой рапс — на 9,5 тыс. га (24,2% плана). Начат сев кукурузы — 8,56 тыс. га или 0,7 %.