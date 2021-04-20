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ЭКОНОМИКА РБ
РАННИЕ ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В БЕЛАРУСИ ПОСЕЯНЫ НА 86% ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ
11:55 21.04.2021
В Беларуси ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяны на площади 633,5 тыс. га, что составляет 86% запланированных площадей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в Брестской, Гродненской, Гомельской, Минской областях сев ранних яровых завершен. В Могилевской области посеяно 67,6%, Витебской — 44,8%.
В стране также проводится массовый сев льна (работы уже выполнены на площади 16,5 тыс. га, или 33,2% плана).
Сахарную свеклу посеяли на площади 35,9 тыс. га, или 39,7% плана, яровой рапс — на 9,5 тыс. га (24,2% плана). Начат сев кукурузы — 8,56 тыс. га или 0,7 %.
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