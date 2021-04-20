Партнерство между госорганами и представителями бизнеса существенно ослабло. Это было отмечено на заседании правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского (БСПН), которое прошло этом 14 апреля.

«Власти перестали советоваться с деловой общественностью по ключевым решениям и одновременно пробуют возродить драконовские штрафы в худших традициях борьбы со лжепредпринимательством», - говорится в сообщении БСПН.

С одной стороны, госорганы продолжают высылать на согласование в бизнес-объединения большое количество проектов документов. С другой стороны, эти проекты в основном касаются второстепенных вопросов типа согласовать определение для розничного объекта, одобрить сокращение такого-то пункта пропуска на границе.

«Вроде бы документов много, но значимых среди них почти не было», – отметила директор и сопредседатель БСПН Жанна Тарасевич, оценивая работу с госорганами за последние месяцы.

Зато другие, действительно существенные решения выскакивали буквально как черт из табакерки. Так, в разрез с зафиксированными в генсоглашении договоренностями о либерализации ценообразования внезапно появилось постановление Совмина №100 от 23.02.2021, существенно ограничившее свободу цен. Без обсуждения с бизнес-союзами были внесены некоторые изменения в налоговое законодательство, обострилась проблема неравных условий хозяйствования для частных и государственных компаний (например, появился указ №478 от 22.12.2020, упразднивший проведение конкурса на оказание жилищно-коммунальных услуг на большей части территории страны).

Госорганы отказали бизнес-союзам в предоставлении информации по готовящимся интеграционным картам в рамках Союзного государства Беларуси и России, не раскрыли данные мониторинга о результативности мер господдержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19, в очередной раз отклонили предложения о реформе пенсионной системы.

«Тревожным сигналом стало применение налоговыми органами положений ст. 33 Налогового кодекса, во многом повторяющее борьбу со лжепредпринимательством по отмененному указу № 488. Камеральные проверки в ряде случаев приводят к пересчету налогооблагаемой базы, за которым следует предложение доплатить налоги, а в худшем случае – открытие уголовных дел», - отмечают в БСПН.

Примечательно, что в ходе таких проверок налоговики доначисляют налоги не с момента вступления нового НК (действует с 2019 года), а с ретроспективой до 5 лет.

Как следует из ответа МНС на совместное обращение бизнес-союзов, ведомство считает, что поступает правильно, и что практика применения ст. 33 НК остается ограниченной (за два года возбуждено 57 уголовных дел). Однако в БСПН убеждены, что если подобную практику проверок закрепить, то карательные прецеденты скоро будут исчисляться не десятками, а сотнями.