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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЛОВИЛИ В 2020 ГОДУ 3,5 ТЫС. ТОНН РЫБЫ


11:14 21.04.2021

В 2020 году в водоемах Брестской области организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, выловлено 3505,1 тонны рыбы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 3 237,9 тонны (92,4% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 267,2 тонны (7,6%). Улов карпа составляет 68% от общего улова рыбы в искусственных водоёмах. За 2020 год его выловлено 2200,4 тонн. Из других видов рыбы 360,3 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобика, 114,4 тонны – на осетровых, 94,7 тонны – на амура, 3,4 тонны – на сомовых, 0,1 тонна – на лососевых.

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Березовского района, на долю которых приходится 56,1% областного промыслового улова рыбы.

За 2020 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 3 054,6 тонны рыбы. При этом населению реализовано 1 309,3 тонны рыбы (42,9% от общего объема продажи), торговым организациям – 752 тонны (24,6%), на переработку направлено 828,3 тонны (27,1%).
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