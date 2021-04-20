Белорусский производитель молочной продукции «Савушкин продукт» завоевал 5 золотых медалей на 28-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2021» в Москве.

Йогурт Teos признан победителем конкурса «Лучший продукт». За высокое качество золотых медалей и дипломов первой степени удостоены: глазированный сырок «Савушкин», сыр творожный сливочный «SVEŽA», сливочное масло и полутвердый сыр маасдам «Брест-Литовск».

Триумфатором конкурса «Лучший продукт-2021» в конкурентной борьбе густой греческий йогурт Teos 2% жирности, продемонстрировав свое превосходство за счет особой технологии производства, натурального состава, высокого содержания белка и нежного сливочного вкуса. Представители экспертной комиссии выбирали лучшие продукты в ходе слепой дегустации, оценивая их вкусовые качества, консистенцию и состав. Все участники находились в равных условиях.

«За высокие потребительские свойства» дипломами 1-ой ступени и золотыми медалями были отмечены также сладкосливочное несоленое масло «Брест-Литовск» с жирностью 82,5% и полутвердый сыр «Брест-Литовск маасдам» 45%. Такую же награду получили творожный сливочный сыр «SVEŽA» и глазированные сырки «Савушкин».

«Нам приятно, что лучшие дегустаторы и эксперты в области питания России высоко оценили вкус, качество и потребительские свойства нашей продукции. Участие в подобных рейтинговых пищевых форумах и конкурсах позволяет нам объективно оценивать свои силы, придает уверенности в себе и являются хорошей отправной точкой для дальнейшего движения вперед», – отметили в компании «Савушкин продукт».

«ПРОДЭКСПО» – крупнейший в России, СНГ и Восточной Европе международный форум в области продовольствия. В нем участвуют мировые лидеры и ведущие российские производители, поставщики, представители всемирно известных брендов пищевой индустрии. В этом году в форуме приняли участие более 1550 компаний из 44 стран мира, в том числе свыше 70 белорусских предприятий.