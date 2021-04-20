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ЭКОНОМИКА РБ


ЛИШЕНИЕ АДВОКАТОВ ПРАВА ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ В СОСТАВЕ ЮРИДИЧЕСКИХ БЮРО, А ТАКЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНО ОТРАЗИТСЯ НА ИНВЕСТКЛИМАТЕ БЕЛАРУСИ


10:36 21.04.2021

Лишение адвокатов права оказывать юридическую помощь в составе юридических бюро, а также индивидуально отразится на инвестиционном климате Беларуси, что повлечет за собой уменьшение инвестиций и, как результат – причинение ущерба государственным и общественным интересам. Такое мнение высказали члены Юридического Совета на расширенном заседании Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация» с участием ряда экспертов от членских организаций Республиканского союза промышленников и предпринимателей, представителей депутатского корпуса, на котором рассматривались поправки в законы по вопросам адвокатской деятельности.

Эксперты отмечают, что иностранный бизнес не просто привык, для него является необходимой нормой юридическая поддержка привычного, стандартного для него уровня комфорта. Такая поддержка во всем мире обеспечивается адвокатскими бюро и юридическими фирмами, способными предоставить работу слаженной команды юристов, компетенции которых позволяют решать все и любые задачи клиента. Иностранный бизнес приходит с многозадачными проектами, работа над которыми силами одного или нескольких адвокатов невозможна. Как в силу собственно специфики проектов, так и в силу привычно ожидаемого клиентом уровня комфорта при получении услуг такие проекты с необходимостью требуют комплексной юридической поддержки команды адвокатов, специализирующихся в разных отраслях права, высокой степени их вовлеченности, слаженной работы, немедленной взаимозаменяемости, при необходимости, и единых стандартов на каждом этапе оказания юридической помощи.

Все это обеспечивается в адвокатских бюро едиными корпоративными принципами и стандартами работы, внутренней иерархией, подчиненностью руководителю, уже приобретенным опытом и практикой. Очевидно, что юридические консультации, только на которых проектом закона предлагается осуществлять данную работу, не будут способны справляться с такого рода проектами.

«С уверенностью можно констатировать, что лишение иностранного бизнеса привычного и понятного уровня юридической поддержки в лице адвокатских бюро станет как существенным препятствием для прихода иностранных инвесторов, так и мощным негативным фактором для уже существующей в Беларуси его активности, влекущими отток иностранных инвестиций, что в конечном итоге нанесет ущерб государственным интересам Республики Беларусь. Отразиться это также и на развитии национальных инвестиций и в итоге на интересах обычных граждан», - говорится в сообщении РСПП.

Юридический совет БНПА обратился в профильную постоянную комиссию по вопросам экономической политики Палаты представителей Национального собрания и в целом депутатов Палаты представителей при рассмотрении проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности» принять во внимание доводы РОО «БНПА» в части риска наступления негативных последствий для экономики Республики Беларусь и не принимать ст.29 проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности» в предложенной редакции, сохранить хотя бы ст.29 Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» в ныне действующей редакции.

Это соответствовало бы и международной практике организации деятельности адвокатуры, в том числе и в Российской Федерации, где предусмотрены пять форм организации деятельности адвокатов.
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