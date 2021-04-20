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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ВЫРОСЛО НА 2,2%
10:12 21.04.2021
В январе-марте 2021 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 678,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,2% к уровню января-марта 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 660,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,7% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 84,6 тыс. тонн, молока – 470,1 тыс. тонн, яиц получено 125,8 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,5% молока и 91,3% производства яиц.
На 1 апреля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 867,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 290,6 тыс. голов. Численность свиней составила 347,2 тыс. голов.
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