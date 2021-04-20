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ЭКОНОМИКА РБ


СРОКИ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ В БЕЛАРУСИ НЕ ИЗМЕНЯЛИСЬ – МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ


10:05 21.04.2021

Сроки выплаты пенсий в Беларуси не изменялись. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, комментируя появившиеся в интернете сообщения о том, что многие пенсионеры не получили вовремя выплаты.

Как пояснили в ведомстве, пенсии ежемесячно выплачиваются в период с 5 по 26 число включительно.

Для выплаты пенсии каждому пенсионеру установлена конкретная дата, когда пенсия должна быть выплачена обязательно. Дата выплаты устанавливается при назначении пенсии и может быть скорректирована при изменении способа выплаты пенсии (через организации почтовой связи, банковские учреждения и организации по доставке пенсий).

Для обеспечениявыплаты пенсий в установленные сроки, финансирование их выплаты осуществляется заблаговременно. Для выплаты пенсии через банки средства перечисляются, как правило, за два дня. После поступления средств в банк, они зачисляются на счет пенсионера, и становятся доступными к получению. Вместе с тем, этот порядок не меняет установленную пенсионеру дату выплаты пенсии – срок, не позднее которого пенсия должна быть выплачена обязательно.

«Многие пенсионеры ошибочно полагают, что день зачисления средств на их счет является установленной для них датой выплаты пенсии. Зачастую именно это обстоятельство является причиной недоразумений и соответствующих сообщений»,- отметили в Минтруда и соцзащиты.

Так, 20 апреля в отдельных телеграм-каналах появилась информация о нарушении сроков выплаты пенсий.

Установленная дата выплаты данным пенсионерам – 21 число каждого месяца. С учетом упреждающего финансирования средства на счет в банке зачислялись и были доступны заранее, как правило, за два дня, а в отдельных месяцах еще и в более ранние сроки с учетом выходных и праздничных дней.

В апреле средства для обеспечения выплаты пенсии 21 числа отдельным пенсионерам были перечислены в банки 20 числа, т.е. за день до установленной даты выплаты пенсии, что вызвало их негативную реакцию. Вместе с тем сроки выплаты пенсии не нарушены.

В ведомстве обращают внимание, что решение об изменении сроков выплаты пенсий не принималось.

«Пенсии выплачиваются и будут выплачиваться своевременно, не позднее даты выплаты пенсии, установленной конкретному пенсионеру. Информацию об установленной дате выплаты пенсии можно уточнить в управлении социальной защиты по месту жительства», - подчеркнули в министерстве.
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