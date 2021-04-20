Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило антиконкурентное соглашение о ценах на рынке керамической плитки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, ООО «АртКерамика-Бел», запрет на антиконкурентные соглашения нарушили ООО «Весна-7» и ООО «Новацио».

Основанием для начала антимонопольного расследования послужило заявление одного из участников рынка. В документе было указано, что от некоторых поставщиков и производителей строительной продукции стали поступать различные письма, проекты соглашений, а также предложения в устной форме о необходимости соблюдения при реализации товаров, рекомендованных розничных и оптовых цен, равнодоходных цен, минимальных цен, установленных поставщиком (производителем) того или иного товара.

В ходе антимонопольного расследования было установлено, что между ООО «АртКерамика-Бел» и ООО «Весна-7», а также ООО «АртКерамика-Бел» и ООО «Новацио» были заключены договоры поставки, в соответствии с условиями которых покупатели керамической плитки - субъекты розничной торговли, принимали на себя обязательства «…придерживаться минимальных рекомендуемых розничных цен поставщика.…».

Как уточняет МАРТ, ООО «АртКерамика-Бел» занимает более 20% рынка оптовой реализации керамической плитки.

При этом в результате выборочного опроса контрагентов ООО «АртКерамика-Бел», осуществляющих розничную реализацию керамической плитки, выявлено, что в адрес отдельных контрагентов осуществлялась рассылка прейскурантов (отчетов цен) на реализуемую продукцию. Так, в прейскуранте (отчете цен), который был выслан ООО «АртКерамика-Бел» в адрес ООО «Новацио», дополнительно содержался столбец «минимально рекомендованная розничная цена с НДС, BYN».

Договоренность между продавцом и покупателем товара об установлении минимального уровня цен при его дальнейшей реализации по сути является вертикальным соглашением. Выявленный факт заключения, а равно участия ООО «АртКерамика-Бел», ООО «Весна-7», ООО «Новацио» в запрещенных вертикальных соглашениях признан МАРТ нарушением антимонопольного законодательства (статья 20 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»). Такие действия могли привести к установлению минимальной цены перепродажи плитки керамической, а также к ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке.